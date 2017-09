TCU suspende conciliação entre União e Cemig sobre concessão de quatro usinas

O Tribunal de Contas da União (TCU) suspendeu nesta quarta-feira, 6, negociações abertas pelo governo federal com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) para discutir a concessão de quatro usinas, atualmente controladas pela empresa mineira – São Simão, Jaguara, Volta Grande e Miranda. A ordem vale até que a corte avalie os motivos de União ter instituído uma câmara de conciliação com a estatal mineira sobre o assunto, embora já esteja definido que as hidrelétricas serão leiloadas, podendo, portanto, passar às mãos de outro controlador.

A decisão foi tomada pelo plenário, após auditores do tribunal apontarem irregularidades na iniciativa do governo. Conforme representação enviada aos ministros, negociar com a Cemig paralelamente ao andamento do leilão reduz a “atratividade” da licitação e, com isso, prejudica a obtenção do melhor resultado no processo. O leilão está marcado para ocorrer no dia 27 deste mês.

Outro problema seria a falta de “motivação” do governo federal para reabrir negociações com a Cemig depois de já ter se manifestado, em mais de uma ocasião, contra as propostas de acordo como apresentadas pela estatal mineira.