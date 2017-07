Taxas longas de juros fecham em queda moderada com menor risco político e dólar

Os juros futuros de longo prazo encerraram a sessão regular desta segunda-feira, 31, em baixa moderada e os demais vértices, com taxas perto dos ajustes anteriores. Os contratos com vencimento posterior a 2020 passaram a manhã de lado, mas a melhora de percepção de risco político imprimiu sinal de baixa para este trecho da curva à tarde, com o mercado otimista sobre a permanência do presidente Michel Temer no cargo após a votação da denúncia contra ele na Câmara, na próxima quarta-feira, 2.

O forte recuo do dólar ante o real, abaixo dos R$ 3,12, também contribuiu para o alívio nos prêmios. Os vencimentos curtos e intermediários pouco oscilaram, refletindo a agenda sem destaques e a espera pela divulgação da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) nesta terça-feira, dia 1º.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2018 (167.040 contratos) fechou estável em 8,265% e a do DI para janeiro de 2019 (224.690 contratos) encerrou em 8,10%, de 8,09% no último ajuste. A taxa do DI para janeiro de 2020 (117.525 contratos) terminou em 8,71%, de 8,73%. A taxa do DI para janeiro de 2021 (196.615 contratos) caiu de 9,32% para 9,28%.