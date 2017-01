Taxas futuras de juros rondam os ajustes da véspera, em manhã de dólar volátil

Os juros futuros rondam os ajustes da véspera na manhã desta terça-feira, 24, em leve viés de baixa. Por volta das 10 horas, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2018 apontava 10,920%, ante 10,940% no ajuste de segunda-feira.

O DI para janeiro de 2019 tinha taxa de 10,38%, ante 10,43%. Na ponta mais longa, o contrato com vencimento em janeiro de 2021 projetava 10,58%, de 10,61% no ajuste anterior.

Mais cedo, a Fundação Getulio Vargas (FGV) informou que o Índice de Confiança da Indústria (ICI) apurado na prévia da sondagem de janeiro ficou em 87,8 pontos, o que significa um avanço de 3,1 pontos em relação ao resultado final de dezembro. Se confirmado, o índice retorna ao patamar de setembro passado, revertendo as perdas do último trimestre do ano.

A sondagem aponta melhora tanto das perspectivas para os meses seguintes quanto das avaliações sobre a situação atual.