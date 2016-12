Taxas futuras de juros operam ao redor da estabilidade

Os juros futuros operam estáveis na manhã desta segunda-feira, 26, refletindo a agenda esvaziada com a proximidade do fim de ano, num dia em que os mercados não abrem nos Estados Unidos e Europa.

Mais cedo, a pesquisa Focus mostrou revisão para baixo nas projeções de inflação, após a desaceleração do IPCA-15 de dezembro para abaixo do piso das estimativas divulgada na semana passada.

Às 9h30, o DI para janeiro de 2021, o mais líquido, exibia 11,43%, na máxima, de 11,42% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2019 estava em 11,12%, na mínima e mesma taxa do ajuste anterior, enquanto o vencimento para janeiro de 2018 exibia 11,59%, de 11,60% no ajuste de sexta-feira.