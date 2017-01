Taxa de desemprego na Alemanha permanece em 6,0% em dezembro, como o previsto

A taxa de desemprego ajustada na Alemanha ficou em 6% em dezembro, inalterada ante o mês passado, segundo dados publicados hoje pela agência de estatísticas do país, a Destatis. O resultado veio em linha com a previsão de analistas consultados pela Dow Jones Newswires.

Apesar da taxa estável, o número de desempregados na maior economia da zona do euro caiu 17 mil em dezembro, considerando-se efeitos sazonais, ante 6 mil em novembro, informou a Destatis. A variação no total de desempregados veio melhor que a projeção do mercado, de queda de 5 mil.

Em termos não ajustados, o número de desempregados na Alemanha aumentou para 2,568 milhões em dezembro, de 2,532 milhões em novembro, enquanto a taxa de desemprego subiu para 5,8%, de 5,7% no mês anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.