Superávit da balança na 3ª semana de março foi de US$ 1,672 bilhão

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,672 bilhão na terceira semana de março (de 12 a 21), informou nesta segunda-feira, 19, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). O valor foi alcançado com exportações de US$ 4,910 bilhões e importações de US$ 3,238 bilhões.

Com isso, o mês de março acumula superávit de US$ 3,647 bilhões, 48,9% abaixo do registrado em todo o mês de março de 2017, quando o resultado foi positivo em US$ 7,136 bilhões.

No ano, o superávit comercial acumulado é de US$ 11,319 bilhões, alta de 1,8% em relação ao mesmo período de 2017.

Em março, houve alta de 11,9% na média diária das exportações na comparação com o mesmo mês do ano passado, com aumento nas vendas nas três categorias de produtos: semimanufaturados (+22,9%), básicos (+12,7%) e manufaturados (+7,4%).

Já as importações registraram alta superior, de 19,5% na mesma comparação, com crescimento nos gastos, principalmente, com combustíveis e lubrificantes (+48,2%), químicos orgânicos/inorgânicos (+31,7%), veículos automóveis e partes (+24,9%), equipamentos elétricos e eletrônicos (+17,5%) e equipamentos mecânicos (+11,2%).