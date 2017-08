Superávit da balança na 2ª semana de agosto foi de US$ 873 milhões

A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 873 milhões na segunda semana de agosto (7 a 13), segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 14, pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). O saldo é resultado de exportações de US$ 3,913 bilhões menos importações de US$ 3,040 bilhões registradas na semana.

Com esse desempenho, no mês de agosto, até o dia 13, a balança comercial acumula um superávit de US$ 1,219 bilhão. As exportações totalizam, no mês, US$ 6,936 bilhões e as importações, US$ 5,717 bilhões. No ano, o saldo da balança comercial brasileira é positivo em US$ 43,730 bilhões, resultado de exportações de US$ 133,408 bilhões menos importações de US$ 89,678 bilhões.

