SP lidera criação de emprego com 21.805 vagas; Rio perde 9.320 postos

O Estado de São Paulo liderou com folga a criação de postos de trabalho no mês passado. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira, 9, revelaram que empresas paulistas criaram 21.805 empregos no mês passado. Por outro lado, o Rio de Janeiro continua como lanterninha no mercado de trabalho e 9.320 vagas foram fechadas por empresas fluminenses.

A maior parte dos novos empregos no Estado de São Paulo é no comércio, onde 8.957 postos foram abertos. Em seguida, aparecem o segmento de serviços (6.729 novos empregos), agricultura (3.599) e indústria (2.791). A construção civil paulista também voltou a contratar timidamente, com 459 novos postos de trabalho.

LEIA TAMBÉM: Sindicatos receberam 61,5% do dinheiro com imposto em 2016, diz Paulinho

Após São Paulo, dois Estados com economia fortemente ligada ao agronegócio apresentaram dados positivos: Mato Grosso com 8.085 empregos e Goiás com 4.745 novos postos de trabalho. Das 27 unidades da federação, 20 terminaram o mês passado com resultados positivos no Caged.