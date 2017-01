Smiles faz parceria com varejo para milhas

A empresa de programas de fidelidade Smiles fechou parceria com a rede de eletroeletrônicos Via Varejo para resgate de produtos com milhas nas lojas virtuais das bandeiras Casas Bahia, Extra e Pontofrio. A parceira valerá a partir de hoje. O cliente Smiles terá até 70% de desconto no resgate de produtos dos sites da Casas Bahia, do Pontofrio e do Extra na loja virtual que fica dentro do Shopping Smiles. Em nota, a companhia disse que o acordo reforça a estratégia de diversificar as opções de resgate de milhas.