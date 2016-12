Três em cada dez jovens não fazem controle financeiro

Três em cada dez jovens não fazem controle sistemático financeiro. A constatação é da pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) com 601 consumidores com idade entre 18 e 30 anos, de ambos os gêneros e de todas as classes sociais nas 27 capitais brasileiras. Entre os jovens que não fazem controle efetivo de suas finanças, 76,4% garantem fazê-lo de cabeça, percentual que aumenta para 83,2% entre os homens e 79,8% na faixa etária de 18 a 24 anos.

De acordo com especialistas, esse controle não deve ser tratado como um meio eficiente de manter a organização das contas por estar sujeito a esquecimentos e erros de cálculo.

As justificativas mais mencionadas para não fazer o controle sistemático das finanças são a falta de hábito e disciplina e o fato de não ter um rendimento fixo por mês ou não saber exatamente quanto ganha.

Segundo o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, conhecer a real situação das próprias contas, despesas e rendimentos é fundamental para que uma pessoa tenha condições de manter o equilíbrio financeiro. “Este é um comportamento que precisa ser cultivado desde cedo, para que possa prosseguir na vida adulta e, assim, gerar impactos verdadeiramente positivos, duradouros e de longo prazo”.

A maioria dos jovens, ou 67% dos entrevistados, porém, garante fazer um controle financeiro adequado, sendo o principal método utilizar um caderno de anotações, uma planilha no computador e aplicativos para smartphone. A maioria também declara possuir bastante conhecimento em relação ao seu orçamento pessoal, o que inclui tanto a renda quanto as despesas mensais a pagar: a maior parte garante saber o valor de suas contas básicas, sabem o valor das prestações e financiamentos a pagar nos próximos meses e qual será a renda total, considerando o salário, recebimento de aluguéis, entre outros. Foto: Fotolia

DÍVIDAS ATRASADAS

Com relação ao pagamento dos compromissos financeiros mensais, grande parte dos jovens ouvidos consegue mantê-los em dia: 84,2% conseguem pagar as contas na maioria das vezes. As contas são pagas, mas não sobra nenhum valor na maioria das vezes. Em contrapartida, 10,0% afirmam que nem sempre conseguem pagar as contas e algumas vezes precisam fazer muito esforço para administrar o dinheiro e 5,8% admitem não conseguir pagar as contas.

Dentre os compromissos que estão em atraso, mas não geraram inclusão do nome em instituições de proteção ao crédito, o principal é o empréstimo com familiares ou amigos, seguido pelo empréstimo em banco ou financeira e parcelas a pagar no cartão de loja. Porém, em alguns casos a negativação em relação a certos compromissos financeiros acabou levando o jovem a ficar com o nome sujo: boa parcela dos que tomaram empréstimo em banco ou financeira ficaram inadimplentes, assim como os que usaram o crediário ou carnê e o cheque especial.

Para os jovens que possuem contas em atraso, a principal razão apontada para a falta de pagamento é a diminuição da renda, seguida pela perda do emprego e problemas de saúde. Segundo Vignoli, a justificativa dada para deixar de honrar compromissos sugere que muitos jovens podem estar vivendo fora do padrão mais adequado à sua realidade financeira.

COMO SAIR DESSA

O jovem inadimplente pode procurar diretamente o credor, para propor um acordo. O primeiro passo para isso é identificar as contas em atraso. Ou seja, o nome da empresa credora, o valor da dívida pendente e há quanto tempo existe o débito.

A negociação também pode ser feita on-line, por meio dos sites das administradoras de cadastros dos serviços de proteção ao crédito.

Antes de procurar o credor, no entanto, o jovem deve organizar o seu orçamento pessoal e avaliar qual percentual da receita pode ser reservado como uma entrada na renegociação. Nesta avaliação de como estão as finanças, é importante identificar qual a verdadeira capacidade para arcar com o parcelamento do resto da dívida que permanecerá após a entrada. Paulo Pinheiro_Agência Estado