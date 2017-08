Seguro residencial com garantia para as bicicletas

Ela é antiga, teve seu primeiro protótipo desenvolvido no início do século 19 e é o meio de locomoção mais popular do mundo. De fácil manuseio, a bicicleta conquistou e continua a conquistar inúmeros adeptos. Justamente por ser leve e não causar alardes, a magrela é um dos itens preferidos dos ladrões em muitos centros urbanos.

Somente na cidade de São Paulo, entre janeiro e abril deste ano, houve um aumento de 12% desse tipo de crime. Em 2016, foram registradas 629 ocorrências, enquanto que, apenas nos primeiros quatro meses de 2017, o levantamento já chega a 703 casos.

Foto: Creative Commons

No ranking nacional, as regiões Sul e Sudeste aparecem com o maior índice de casos e a capital paulista responde por aproximadamente 40% das ocorrências nacionais, segundo dados publicados pela GloboNews e obtidos pela Lei de Acesso à Informação.