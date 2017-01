Saiba se é vantajoso receber com antecipação FGTS inativo

O anúncio da decisão do governo, no fim do ano passado, de permitir o saque do dinheiro depositado em contas inativas do FGTS provoca movimentação nos bancos em torno de novo produto atrelado a essa liberação. É a criação de uma linha que possibilita a retirada antecipada desses recursos pelo cliente por meio de um empréstimo criado para esse fim.

A oferta atrai o interesse do trabalhador sufocado pela crise econômica que espera o governo definir ainda as regras para o saque. Sabe-se por enquanto que as condições para o resgate serão divulgadas ainda este mês – a promessa é que tudo estará definido até 1º de fevereiro – e a liberação começaria em fevereiro, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador titular da conta inativa. O banco que saiu na frente com esse novo produto – semelhante ao da antecipação do 13º salário e da restituição do imposto de renda – é o Santander. A linha de crédito, ofertada desde o dia 16, cobra taxas de juro que variam de acordo com o perfil do cliente entre 2,59% e 4,59% ao mês.

O que o banco vai fazer é adiantar o dinheiro da conta inativa, que o trabalhador vai receber mais à frente, cobrando juros em troca. Custo que para esse tipo de empréstimo não é tão elevado, segundo especialistas, porque o risco de calote é baixo. A garantia de pagamento é o dinheiro da conta inativa que, quando for liberado, será repassado ao banco. Ainda assim, é preciso avaliar as taxas cobradas e o que se pretende fazer com o dinheiro adiantado. Um juro de 2,59% ao mês, comentam especialistas, está alinhada com a cobrada no crédito mais barato do mercado, o consignado, com garantia de aposentadoria e pensões, além de salários, no caso de servidores públicos.

A taxa da ponta superior, de 4,59% ao mês, já e considerada elevada, para essa modalidade de empréstimo com garantia, comparável com as cobradas pelos bancos em empréstimo pessoal. Daí que um empréstimo consignado pode sair até mais barato que a antecipação do FGTS.

Ademais, não se sabem oficialmente ainda as datas, regras e condições de liberação – enfim, a regulamentação do saque -, o que aumenta os riscos sobre a contratação de um empréstimo desses que vai ter um custo mensal até que o banco receba o dinheiro referente ao adiantamento.

DÍVIDA CARA

Do ponto de vista financeiro, teria sentido bancar esse custo e antecipar o dinheiro da conta inativa do FGTS para o pagamento de dívidas caras, como as do cheque especial, que custam em torno de 9% ao mês, ou do rotativo de cartão de crédito, de cerca de 13% ao mês. Daí para mais. Mas isso também exige avaliação e cautela. E espera. É possível que outros bancos também passem a oferecer essa linha de crédito, com juros mais baixos. Afinal, o Banco Central começou a reduzir agressivamente a taxa Selic e o governo está empenhado em baixar cada vez mais os juros, ideia que parece contar com a simpatia de bancos. Uma pesquisa de taxas em instituições financeiras pode render economia.