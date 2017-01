Saiba quem pode sacar conta inativa do FGTS

A liberação do saque de todo o dinheiro das contas inativas cadastradas no FGTS até 31 de dezembro de 2015, anunciada na última quinta-feira pelo presidente Michel Temer, poderá aliviar o orçamento de muita gente. Nada mais justo ao trabalhador poder sacar um dinheiro que é seu e está em conta inativa do FGTS para se livrar de um sufoco financeiro, com juros escorchantes cobrados no crédito.

A avaliação é de Mário Alberto Avelino, presidente do Instituto do Fundo Devido ao Trabalhador (IFDT), antigo FGTS Fácil, entidade que acompanha a gestão do fundo pela Caixa Econômica Federal. A análise de Avelino parte do princípio que mais da metade da população está endividada e pendurada em linhas de financiamento que cobram juros de 320% ao ano, como os do cheque especial, ou de 460% ao ano, os do cartão de crédito.

LEIA TAMBÉM: Confira dicas para recolocação profissional

Parece bem razoável que o trabalhador use um dinheiro que é remunerado pelo governo a uma taxa de apenas 5,9%, como aconteceu em 2016, para se livrar desse alto custo, colocar as contas em dia e, quem sabe, limpar o nome. Segundo o governo, o saque desse dinheiro do FGTS vai permitir injetar na economia cerca de R$ 30 bilhões, beneficiando 10 milhões de trabalhadores. Entretanto, segundo Avelino, de acordo com o balanço da Caixa divulgado em julho, o valor total de contas inativas é de R$ 19,5 bilhões, com saldo médio de R$ 206,83. Foto: Fotolia

O QUE É

A conta inativa é aquela que deixou de receber o depósito do empregador por motivo de extinção da empresa ou de rescisão do contrato de trabalho. Isso ocorre, por exemplo, quando o trabalhador pede a demissão do emprego. Antes só tinha direito de sacar o saldo de uma conta inativa quem ficasse afastado do regime do FGTS por três anos consecutivos, como no caso de um empregado que pediu demissão para trabalhar por conta própria. Além disso, o participante só poderia fazer a retirada no mês de seu aniversário. Agora, será possível fazer o saque da conta inativa desde que a saída do emprego tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2015.

COMO SABER

O participante tem várias ferramentas à sua disposição para acompanhar os saldos de suas contas vinculadas ao FGTS. A Caixa Econômica Federal, atual gestora do FGTS, é obrigada a emitir regularmente os extratos individuais das contas vinculadas sob seu controle. O trabalhador deve receber o extrato de seu FGTS em sua casa a cada dois meses. Se não estiver recebendo, deverá informar o seu endereço completo em uma agência da Caixa ou pelo site www.caixa gov.br.

LEIA TAMBÉM: Liquidações do começo de ano exigem cuidados

É possível acompanhar em tempo real, por celular, e-mail e tablet, toda movimentação feita em sua conta vinculada, como saques e transferências. Pode-se saber, a qualquer hora e de qualquer lugar, os depósitos mensais feitos pelo empregador e o rendimento do saldo da conta atualizado com o crédito mensal do juro e da correção monetária No site da Caixa, é preciso informar o número da inscrição no PIS-Pasep, que pode ser consultado na carteira de trabalho, e usar uma senha cadastrada pelo trabalhador. É possível usar a senha do cartão cidadão registrada na Caixa. Na página, o trabalhador pode fazer a opção de passar a receber e-mail com informações sobre o depósito mensal na conta vinculada ao FGTS.

O participante pode ainda consultar o FGTS no celular por meio de aplicativo para smartphones, disponível para download, de graça, em celulares com qualquer sistema operacional: Android (baixe na Google Play), iOs (baixe na App Store) e Windows (baixe na Windows Store). É possível fazer a opção de passar a receber avisos de SMS com informações sobre o depósito mensal na conta vinculada ao FGTS. Mas quem faz essa escolha deixa de receber o extrato bimestral em papel em casa. O extrato anual continuará sendo enviado normalmente.