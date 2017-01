Saiba como fazer o planejamento financeiro para 2017

Seja qual for sua situação financeira, fazer um planejamento para seus ganhos e gastos será fundamental para atravessar 2017 – ano que promete ser ainda difícil – de forma mais segura. Pense no que vai fazer com seu dinheiro. Coloque metas a ser alcançadas. Assim como nas dietas para emagrecer, para chegar lá será preciso determinação, disciplina, sacrifícios. Mas tudo isso pode compensar.

O controle financeiro poderá ajudar tanto quem está atolado em dívidas como quem quer fazer sobrar dinheiro para fazê-lo render, ou ainda economizar para comprar algo de um valor mais elevado, como um carro ou uma casa. Não há segredos nem mágicas. Convém anotar tudo, desde os objetivos a ser conseguidos até cada centavo que entra em seu bolso ou que sai dele.

LEIA TAMBÉM: Invista na decoração de natal sem ter gastos extras

Foto: Fotolia

Quem tem dívidas deve preparar-se para colocar as contas em dia. Nesse caso, é preciso evitar novos gastos e evitar assumir outras dívidas enquanto estiver acertando a situação. Comece relacionando o total de suas dívidas, incluindo o limite do cheque especial, despesas financiadas no rotativo do cartão de crédito, prestações em carnê ou cheque pré-datado de carro, de casa, dinheiro emprestado de parentes ou amigos.

Quando for necessário, não pense duas vezes em renegociar outras condições de pagamento, como o alongamento de prazo ou a redução dos juros para diminuir o valor desembolsado a cada mês. Seja firme na hora de cortar os gastos, limitando-se ao essencial na alimentação, vestuário, transporte, etc. Identifique os itens que podem deixar de ser consumidos.

Pense bem e use sua criatividade para aumentar suas receitas, seja com horas extras onde trabalha, seja com outras atividades que você possa desenvolver em casa. Considere suas habilidades, faça cursos, conquiste outras profissões. Reduza as despesas e aumente sua renda, tudo ao mesmo tempo.

Não descarte a possibilidade de vender algum bem para usar o dinheiro no pagamento dos compromissos. Calcule o total que pode ser economizado a cada mês para a amortização das dívidas. Isso precisa ser colocado como prioridade em sua vida.

LEIA TAMBÉM: Liquidações do começo de ano exigem cuidados

GUARDE DINHEIRO

Se você pretende fazer o dinheiro sobrar para a formação de uma reserva financeira ou para bancar a compra de algo de valor mais elevado, o caminho inicial é o mesmo de quem está com dívidas: cortar os gastos e aumentar os ganhos. Faça uma lista de todo o dinheiro que entra a cada mês e, ao mesmo tempo, de cada centavo desembolsado.

Calcule quanto deve guardar a cada mês para alcançar sua meta em determinado tempo. Mantenha a disciplina para juntar os recursos sem retirar parte do que já foi aplicado. E como os recursos já têm o destino certo, a aplicação a ser escolhida deve estar entre as de menor risco.

Entre essas, são boas opções a caderneta de poupança, os títulos e fundos de renda fixa e, para o dinheiro que pode ficar empregado por um período maior, os títulos do Tesouro Direto. Esse dinheiro pode até render menos, mas não pode ficar sujeito a perdas nas aplicações de renda variável como as que são feitas em bolsa de valores, em dólar ou ouro, por exemplo.