Saiba como acompanhar de perto o seu FGTS

Você sabe se seu patrão tem recolhido regularmente a parcela do seu Fundo de Garantia? É bom saber para evitar problemas futuros. A contribuição é equivalente a 8% do total recebido a cada mês, incluindo, além do salário, horas extras, adicionais – noturno ou insalubridade -, férias, 13º e aviso prévio.

O empregador deve depositar o FGTS mensal na conta vinculada em nome do empregado, administrada pela Caixa Econômica Federal, até o dia 7 do mês seguinte ao trabalhado. Esse dinheiro recebe correção pela TR mais juros de 3% ao ano – metade do rendimento que é pago pela caderneta de poupança. Assim, no prazo de um ano, o total depositado deve corresponder a pouco mais de um salário bruto que o empregado recebe.

LEIA TAMBÉM: Saque do abono PIS/Pasep deve ser feito até o dia 30

O patrão que não deposita dentro do prazo terá de pagar correção monetária e juros sobre a parcela devida. Também fica sujeito à multa administrativa que é aplicada pelo Ministério do Trabalho. Há punição também quando a empresa deixa de repassar as informações sobre os depósitos feitos em nome do funcionário na Caixa. Mas isso só vai acontecer se o empregado fizer uma “marcação cerrada” sobre o seu saldo, verificando se mês a mês os depósitos estão pingando em sua conta vinculada. E isso é fundamental para não ser prejudicado, tomando as medidas administrativas cabíveis junto à fiscalização do Ministério do Trabalho.

Se tiver de reclamar seus direitos sobre o FGTS na Justiça, a situação é bem mais complicada. Sem falar dos prazos. O trabalhador poderá entrar com ação judicial somente até dois anos a contar da data de seu desligamento da empresa. Pior ainda, terá direito a receber o que deixou de ser depositado nos cinco anos anteriores ao início do processo. O restante estará perdido.

O QUE FAZER

Há várias ferramentas disponíveis para o empregado acompanhar todos os lançamentos feitos em sua conta vinculada. Serviço eletrônico oferecido pela Caixa Econômica Federal, gestora do fundo, possibilita a visualização e impressão pela internet dos registros feitos nos extratos do FGTS desde 1988.

LEIA TAMBÉM: Abono anual deve ser pago em duas parcelas

Também é possível ao participante acompanhar em tempo real, por celular, e-mail e tablet, a movimentação feita em sua conta vinculada atual, como saques e transferências. Pode-se conferir também, a qualquer hora e de qualquer lugar, os depósitos mensais feitos pelo empregador e o rendimento do saldo da conta atualizado com o crédito mensal do juro e da correção monetária.

O acesso a esses serviços online é permitido após o participante cadastrar-se no site da Caixa, no endereço www.caixa.gov.br. Para isso, é preciso fornecer o número de inscrição no PIS e aceitar um termo de cadastramento. É possível fazer o registro nos serviços online do FGTS no endereço www fgts.gov.br e pelo internet banking da Caixa. Nesses sistemas é possível consultar seus dados e alterar o endereço.