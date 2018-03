Redução de compras e estratégias

A maioria dos brasileiros colocou o pé no freio na hora de fazer suas compras e gastar o dinheiro. Do total de 805 entrevistados, em pesquisa do SPC-Brasil, 72% afirmaram ter mudado seus hábitos financeiros por causa da crise econômica. Apenas 19% afirmaram que mantiveram o mesmo padrão de vida.

A falta de emprego, a queda da renda, o crescimento de dívidas, tudo isso levou o consumidor a cortar a compra de produtos considerados supérfluos, e a gastar mais com os itens de primeira necessidade, além de reduzir as despesas com lazer. Mais da metade dos que participaram da pesquisa, 55%, disseram ter tomado esse tipo de providência para controlar o orçamento.

Em outra questão, 54% revelaram que passaram a fazer pesquisa de preço antes da compra e 52% ficaram mais atentos e passaram a aproveitar as promoções do comércio.

Foto: Agência Brasil

Além de redução de compras, outras estratégias foram utilizadas para a redução de despesas em casa: 51% passaram a economizar nos serviços de luz, água e telefone para fazer cair o total da conta mensal; 46% substituíram as marcas de produtos que normalmente consumiam por marcas similares mais baratas; 44% começaram a controlar mais os gastos pessoais ou da família e 43% evitaram entrar em compras com parcelamentos mais longos.

RESERVA FINANCEIRA

A economista-chefe do SPC-Brasil, Marcela Kawauti, ressalta que cada família buscou formas de fazer os gastos dentro do orçamento. O que, para ela, é indicado para qualquer momento, seja ele de crise ou não. No entanto, a especialista ressalta que é ainda muito baixo o porcentual de consumidores que se preocupam em formar uma reserva financeira, apenas 26% dos pesquisados.

“Em momentos de aperto financeiro é mais difícil para o consumidor constituir uma reserva financeira quando a prioridade é pagar as contas e manter os demais compromissos em dia”, afirma Kawauti. “Mas ter essa reserva ajuda o consumidor a atravessar a crise com mais segurança e tranquilidade”. Regina Pitoscia_Agência Estado

Perspectivas para 2018

As transformações pelas quais os consumidores passaram, em decorrência da recessão, parecem ter sido muito bem assimiladas, porque 83% dos participantes afirmaram que pretendem manter os novos hábitos mesmo que a situação venha a melhorar este ano. Somente 8% disseram que vão abandoná-los se as condições financeiras forem mais favoráveis.

A satisfação com a experiência se deve ao fato de terem conseguido administrar melhor o orçamento (52%), aprendido a economizar dinheiro (51%), a controlar os impulsos de compra (50%), e a comprar melhor (47%).

A economista-chefe do SPC-Brasil, Marcela Kawauti lembra que foram quase três anos de recessão, de meados de 2014 ao final de 2016, e que em 2017 a economia brasileira voltou a crescer, ainda que em ritmo bem lento. “Esse início de recuperação conta com alguma retomada do consumo, tanto pela liberação dos recursos do FGTS, como pela queda da inflação e dos juros”, analisa ela.

Só que o quadro geral da economia ainda é ruim, com poucos reflexos positivos diretos no dia a dia do consumidor. “É importante que as pessoas mantenham a prudência nos gastos e priorizem o planejamento e o controle do orçamento”