Programas de trainee abrem processo seletivo no País

Para quem procura emprego, a Mercedes-Benz, empresa do Grupo Daimler, acaba de abrir seu programa de trainee deste ano. Até o próximo dia 7 de agosto, recém-formados de todo o Brasil podem inscrever-se no “CAReer 2 0 – The Top Talent Program”, que inclui oportunidades no Brasil e no exterior.

Os interessados em vagas nas áreas de Desenvolvimento de Caminhões e Agregados, Planejamento de Ônibus, Gestão de Qualidade, Projetos Estratégicos e Logística devem ter se formado entre dezembro de 2014 e dezembro de 2016 em cursos como Administração, Engenharia Física ou Mecânica, Matemática e Ciências Econômicas. O regulamento completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no site da empresa.

Foto: Divulgação

Também há oportunidades para estagiários com formação prevista entre dezembro de 2018 a julho de 2019 na Johnson & Johnson. As vagas, em São Paulo, são nas áreas de Administração, Engenharias, Economia e Psicologia e a seleção segue até o próximo dia 5 de agosto no site da Page Talent.