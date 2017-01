Preço do material escolar pode variar 457%

Com a proximidade do início das aulas, começa a corrida pela compra do material escolar. Mas é preciso ir com cautela e pesquisar bastante para economizar. A diferença entre os preços do mesmo produto pode chegar a 457%. Caso do lápis preto Natarja HB nº 2 fabricado pela CIS/Sertic, que custa R$ 0,35 em dois estabelecimentos e R$ 1,95 em outro. A constatação é da pesquisa realizada pela Fundação Procon do Estado de São Paulo (Procon-SP) na cidade de São Paulo, envolvendo 214 itens, de diferentes marcas e modelos. Foto: Fotolia

O levantamento teve por objetivo servir de referência aos alunos, pais e responsáveis para a compra do material este ano, segundo o Procon-SP. Ao todo foram visitados 10 estabelecimentos.

A pesquisa completa com a lista de produtos e preços encontrados pode ser consultada no site www. procon.sp.gov.br. A fundação orienta o consumidor a consultar diversos pontos de vendas antes de fazer a aquisição do material, tais como: papelarias, depósitos, lojas virtuais, lojas de departamento, entre outros. O Procon-SP lembra ainda que as escolas não podem exigir que o material escolar seja comprado no próprio estabelecimento, salvo se o material for apostilado e produzido pela instituição de ensino. As escolas também oferecem a opção de pagamento de uma taxa de material escolar, para que a própria instituição faça a compra.

O Procon-SP diz que essa opção pode ser oferecida, mas nunca imposta ao consumidor, que deve receber a lista de material detalhada, com todos os itens e quantidades pedidas, a fim de que possa pesquisar preços e decidir pela melhor forma de aquisição.

As instituições de ensino também não podem cobrar nenhum valor adicional pelo material escolar de uso coletivo, como giz, caneta para lousa, guardanapo. O custo desse material deverá ser considerado no cálculo do valor da anuidade ou semestralidade, argumenta o Procon.

