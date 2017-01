Poupança já rende mais que a inflação

A caderneta começa o ano com notícias alentadoras para o poupador. Uma é que o rendimento de 8,30% creditado nas contas de caderneta com aniversário ou data-base no dia 1º de cada mês ao longo de 2016 ficou acima da inflação de 6,29% acumulada pela variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no ano. Foto: Fotomek / Fotolia

A diferença de 1,90% entre o rendimento de 8,30% da poupança e a inflação de 6,29%, calculada no ano pelo IBGE, corresponde à margem real positiva ou ganho de poder aquisitivo adicionado ao saldo da conta, além da correção monetária equivalente à variação do IPCA no período. Pelos dados do levantamento da empresa de consultoria Economatica, o desempenho do ano passado foi o melhor desde 2009, quando a caderneta rendeu 2,63% mais que a inflação. Em 2015, o poupador teve perda ou ganho negativo de 2,40%, diferença entre o rendimento de 8,07% da caderneta e a inflação de 10,67%

acumulada pelo IPCA.

Outra boa notícia, nesta virada de 2017, é que o rendimento da caderneta deve continuar rodando acima da inflação. E, pelos dados projetados pelo mercado financeiro, com maior folga sobre a variação do IPCA, estimada em torno de 4,80%, mas com alta probabilidade de que rume para o centro da meta inflacionária de 4,50%. A menos que eventual acidente de percurso desvie o IPCA da trajetória de queda

prevista pelo mercado.

A redução da taxa básica de juros, a Selic ,em curso tende a provocar um ajuste para baixo na TR (cujo cálculo leva em conta a média de taxas de juro de CDB – Certificado de Depósito Bancário, que oscila com a Selic), mas ainda assim a rentabilidade da caderneta poderia acomodar-se em um intervalo entre 6,50% e 7,00% neste ano. A previsão do mercado é que a taxa básica recue de 13,00% do momento para

10,25% no fim do ano.

A caderneta paga ao aplicador juro mensal fixo de 0,50% mais TR, independentemente do nível da Selic, o que não ocorre com seu principal concorrente no mercado de renda fixa, os fundos de investimento. Tanto o fundo DI quanto o fundo de renda fixa, as duas principais modalidades do segmento mais conservador de aplicação, tendem a render menos à medida que a Selic for ficando mais baixa.

No cenário que se desenha, de inflação e juros em queda, a caderneta tende a devolver alento ao poupador, após anos seguidos de perda. Especialmente ao pequeno e médio aplicador, que tem na caderneta uma opção de investimento com regras simples, isenta de imposto de renda e sem a taxa de administração cobrada pelos fundos de investimento. E, o que é melhor, com o retorno de rendimento real positivo.