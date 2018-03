Os efeitos da inflação de 0,32% em seu bolso

A inflação continua mantendo bom comportamento. A oficial calculada pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) em fevereiro e divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na sexta-feira ficou em 0,32%.

Esse índice fechou ligeiramente acima do de 0,29% de janeiro, mas é o menor desde 2000, portanto em 18 anos – a inflação acumulada em dois meses do ano, de 0,61%, é a menor para o bimestre desde a chegada do Plano Real, criado em julho de 1994.

O bom comportamento do IPCA nesta virada de ano – como reflexo do desempenho positivo da safra de grãos e consumo ainda fraco – confirma, segundo especialistas no acompanhamento de preços, a expectativa de um cenário positivo para a inflação em 2018.

Foto: Divulgação

A acumulada nos últimos 12 meses, até fevereiro, está em 2,84%, a menor desde 1999 e abaixo do piso de meta para a inflação, de 3% para este ano – o centro da meta inflacionária que o Banco Central tem como alvo ao calibrar a taxa básica de juros, a Selic, é 4,50%.

Inflação em queda apontaria também para a perspectiva de uma redução adicional da Selic na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), nos dias 20 e 21 de março. A expectativa de parte de analistas e economistas do mercado financeiro é por um corte de 0,25% ponto porcentual, que levaria a Selic de 6,75% ao ano, de momento, para 6,50%.

APLICAÇÕES

Os seguidos cortes na Selic – a taxa de referência para a formação dos demais juros da economia, incluídos os de aplicações financeiras, recuou de 14,25% ao ano, em setembro de 2016, para 6,75% e pode cair para 6,50% – achataram o rendimento no mercado de renda fixa.

O recuo do juro nominal, ainda que na esteira da queda do IPCA, põe em risco o juro real, a margem acima da inflação que garante o poder de compra ao capital aplicado. Em fevereiro, para uma inflação de 0,32%, a caderneta de poupança, isenta de imposto de renda, rendeu 0,40%.

Os fundos de renda fixa e os DI, em torno de 0,40% a 0,50% bruto, o que, descontados o imposto e a taxa de administração, deve ter redundado em rentabilidade líquida quase encostada na inflação do mês.

DESAFIOS

Se o aplicador sente quase instantaneamente a redução dos juros no rendimento da renda fixa, o mesmo efeito não alcança e beneficia quem está pendurado em uma linha de crédito ou financiamento.

Fazer os juros cobrados em linhas como cheque especial e cartão de crédito aproximar-se da Selic é o grande desafio do governo para que os efeitos positivos dos juros baixos sejam sentidos por toda a economia. Só para ficar em um exemplo, para uma Selic de 6,75% ao ano o juro médio do cheque especial roda ao redor de 325% ao ano.

Banco Central e Febraban estudam mudanças no cheque especial semelhantes às adotadas há um ano para o crédito rotativo do cartão de crédito, para tentar abaixar os juros cobrados nessa modalidade de crédito. Uma das ideias em estudo seria transformar a dívida do cheque especial, que cobra cerca de 325% ao ano, em crédito pessoal, que custa ao redor de 122% ao ano, após um período de 30 dias.