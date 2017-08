Mulheres deixam homens para trás na criação de novos negócios

De acordo com o estudo da Global Entrepreneurship Monitor 2016, coordenado no Brasil pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (SEBRAE) e pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBPQ), as brasileiras estão à frente dos homens na criação de novos negócios. Em 2016, a taxa de empreendedorismo entre os que têm um negócio com até três anos e meio de existência ficou entre 15,4% ente as mulheres e em 12,6% ente os homens. Foto: Divulgação

A pesquisa revelou também que as mulheres empreendem por necessidade mais frequente do que os homens. No grupo feminino, 48% delas afirmaram ter buscado o empreendedorismo porque precisavam, como é o caso da artesã Maria Adna, que desde muito cedo levava jeito para trabalhos manuais. A mineira, de Teófilo Otoni, cresceu no sítio e na máquina da mãe aprendeu a costurar. Aprendeu também a fazer colares com uma semente conhecida como milagre.

Em 1989, aos 18 anos, mudou-se sozinha para a capital paulista. Em São Paulo, começou a trabalhar em farmácias e, para complementar a renda, passou a vender panos de prato e toalhas de banho bordadas. “Sempre gostei muito de artesanato, fui fazendo cursos, conhecendo e aprimorando técnicas, até me especializar na confecção de bolsas em tecido”, conta Maria.