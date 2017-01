Mudanças propostas pelo governo afetam o emprego e as dívidas

Algumas medidas da área econômica foram anunciadas pelo governo no final de 2016, o pacote de Natal, como já foi chamado. Não por acaso, elas estão relacionadas aos temas que mais preocupam o brasileiro no momento, o desemprego e a falta de renda, o endividamento e os juros altos.

São normas pontuais, de setores diferentes, que ainda precisam ser finalizadas, outras regulamentadas, outras aprovadas pelo Congresso, e por isso levam algum tempo para entrar em vigor. A flexibilização nas leis trabalhistas segue uma tendência mundial, por considerar que as condições mais adequadas nas relações de trabalho podem ser decididas entre as partes, empregado e patrão. Até porque o mundo é outro. Com avanços da tecnologia, com a internet, hoje é possível trabalhar de casa, fazer o próprio horário, sem a necessidade de bater um cartão para comprovar a presença ou a hora que saiu para almoçar e depois voltou.

O governo afirma que essa reforma vai permitir a manutenção de 200 mil empregos, já que entre as regras está a que prevê redução salarial. Há quem considere que isso vai tirar direitos e prejudicar o trabalhador, especialmente num contexto de recessão que o País atravessa. Em contrapartida, há especialistas na área que argumentam que no longo prazo as alterações serão favoráveis aos dois lados.

A discussão não deixa de ser salutar, mas na prática o que vem se verificando nesses últimos dois anos é que muitos empregados aceitaram reduzir jornada e até seus ganhos para preservar o emprego. Tudo para se adequar a uma situação difícil para todos. Uma verdadeira melhoria no mercado de trabalho, com a criação de emprego e melhores salários, deve ocorrer mesmo com a reação da economia. Foto: Fotolia

JUROS

Entre os consumidores que não conseguem pagar suas contas em dia, grande parte está pendurada no cartão de crédito. Os juros exorbitantes cobrados no crédito rotativo do cartão não permitem que o usuário retome o equilíbrio das contas. Por isso, entre as iniciativas para ativar a economia está a que prevê mudança no tratamento desse tipo de dívida, com redução dos juros.

A ideia é a de que com um custo mais baixo, o consumidor possa ajustar o seu orçamento e volte a comprar, fornecendo algum estímulo e fazendo girar a roda da economia, o comércio, a indústria, o emprego e assim por diante. Uma redução dos juros mais efetiva e em toda a economia deve ser implementada ao longo de 2017, quando a inflação convencer que está mesmo em trajetória de queda.