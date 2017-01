Microempreendedor tem até sexta para pagar contribuição de dezembro

Termina nesta sexta-feira (20) o prazo para que o microempreendedor individual pague a contribuição de dezembro ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O valor do recolhimento depende da atividade exercida pelo trabalhador autônomo. Apesar da virada do ano e do novo salário mínimo em vigor desde o dia 1º, o valor a ser recolhido em janeiro é idêntico ao que vem sendo pago, porque a contribuição se refere a dezembro, baseada ainda no mínimo antigo de R$ 880. Foto: Creative Commons

O novo mínimo, de R$ 937, servirá se base de cálculo a partir da contribuição de janeiro que será paga em fevereiro. O profissional que atua no ramo industrial ou comercial paga agora R$ 45. Desse valor, o equivalente a 5% do salário mínimo de R$ 880, ou R$ 44, vai para a Previdência Social e R$ 1 ao governo estadual, como ICMS. Quem exerce atividade relacionada com a prestação de serviços deve recolher R$ 49, dos quais R$ 44, correspondente a 5% do salário mínimo, vai para a Previdência e R$ 5, referente à parcela de ISS, para o município. O microempreendedor que desenvolve atividade mista deve recolher R$ 50 por mês, valor que corresponde à soma dos impostos estadual e municipal mais a contribuição previdenciária.

O pagamento da contribuição com atraso terá multa diária de 0,33% e correção do valor pela taxa Selic mensal. Para tirar eventuais dúvidas, basta ligar para o telefone 135. A ligação é gratuita de telefones fixos e tem custo de ligação local quando feita de celular.

O microempreendedor em falta com a contribuição mensal corre o risco de perder os direitos previdenciários a que tem direito, como aposentadoria por idade ou por invalidez e auxílio-doença; salário maternidade, no caso da microempreendedora; e pensão por morte, para a família do microempreendedor. A guia para o recolhimento pode ser obtida no Portal do Empreendedor, onde é possível também regularizar os pagamentos em atraso.