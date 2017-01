Liquidações do começo de ano exigem cuidados

Quem não teve pressa para esperar o Papai Noel e vai às compras agora em janeiro poderá encontrar verdadeiras pechinchas. É que, tradicionalmente, as grandes redes costumam oferecer promoções para desovar os estoques que não foram vendidos no Natal.

Tudo fica mais barato, de alimento a vestuário, de eletrodoméstico a eletrônicos. É uma boa época para levar para casa o que é necessário ou desejado. Há casos em que filas são formadas na porta de grandes lojas até um dia antes do início das ofertas para garantir o produto, porque os descontos compensam.

Ainda assim, cuidado com esse clima de euforia para não sair pegando tudo só porque o preço está atrativo. Acabamos de fechar um ano marcado por um dos períodos mais difíceis para a economia, com níveis recordes de desemprego e inadimplência. Mas 2017 poderá ser um pouco melhor se tudo correr dentro do previsto. O sufoco tende a continuar.

A grande lição que fica é a de que precisamos cada vez mais valorizar o dinheiro, ter a consciência de que podemos viver com menos, de que é importante economizar e ter sempre uma reserva para os períodos de aperto no bolso. Partindo dessas premissas, vale a pena sim aproveitar os preços mais baixos, desde que a compra tenha sido planejada, desde que se enquadre em seu orçamento, desde que não haja a necessidade de contrair dívidas. Antes de gastar, faça as contas e esteja certo de que haverá dinheiro suficiente para a compra e para pagar outras despesas como IPVA, IPTU, despesas com escola, etc.

Uma dica importante: compre o necessário e evite compras parceladas com juros, uso do cheque especial ou rotativo do cartão de crédito.

DICAS PRÁTICAS – Lista do Procon de São Paulo

– Verifique o estado do produto, seu funcionamento e se o conteúdo está de acordo com os dados da embalagem.

– No caso de itens vendidos com pequenos defeitos, exija que a loja descreva na nota fiscal ou no recibo os problemas apresentados, porque para esses itens não há garantia.

– Peça ao vendedor para testar os produtos eletroeletrônicos, inclusive os que funcionem com pilha.

– Muitas lojas, quando promovem essas ofertas, não costumam entregar os produtos em casa, mas isso deve ficar claro ao consumidor antes da compra.

– A lei não obriga os fornecedores a trocarem os produtos por motivo de cor, tamanho ou gosto, a menos que a loja tenha prometido. Solicite esse compromisso por escrito na nota fiscal.

– Se o produto apresentar problema que o torne impróprio, o fornecedor tem 30 dias para resolvera. Se não o fizer, o consumidor tem direito de exigir a troca da mercadoria por outra igual ou a devolução do dinheiro com correção.

– Nas compras pela internet, o consumidor poderá desistir da compra em até 7 dias úteis.