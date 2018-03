Insatisfeito com o valor de tarifa do banco?

Se você é dos que ficam irritados e incomodados ao verificar no extrato quanto está pagando de tarifas por mês pelos serviços bancários, deve ficar atento às mudanças que ocorrem nessa área. Com a chegada das empresas financeiras digitais (fintechs), que oferecem as operações integralmente por suas plataformas pela internet, o custo das operações passou a cair.

A tecnologia barateou uma transferência, uma operação de financiamentos, a manutenção de uma conta corrente ou de cartão de crédito, entre várias outras coisas. Foto: Fotolia

Os bancos tradicionais para continuarem competitivos estão tratando de ir atrás. O que é bem mais complicado, porque contam com sua vasta rede de agências. O que antes foi fator decisivo para o crescimento, a pulverização de pontos de negócio, hoje pode ser um entrave e uma desvantagem na corrida pelos bons resultados entre os bancos. Custa caro manter um espaço físico e vários funcionários dentro dele para atender diretamente ao público.

Por isso você paga uma fortuna quando você vai a uma agência bancária para fazer uma simples transferência, seja por DOC ou TED. Pelos dados da Febraban, uma operação dessas custa R$ 18,70 no Banco do Brasil, R$ 17,90 no Itaú, R$ 17,85 no Bradesco, e R$ 15,50 na Caixa. Esses valores caem para algo entre R$ 8 e 10 reais se a emissão for feita pela internet ou pelos caixas eletrônicos.

Em um banco digital, como o Original, por exemplo, a transferência sai por R$ 6,90. No Banco Inter, outro totalmente digital, não há cobrança para mandar dinheiro para outras contas, nem para outras operações. É tarifa zero. O Nubank é outro que não cobra tarifa para transferências.

Troca

Só que trocar de banco não chega a ser tão simples como a mudança de marca de roupa ou de algum alimento. Existe aí o aspecto da confiança, um item mais valorizado pela clientela acostumada a ir a uma agência, conhecer e tomar um cafezinho com o gerente.

Para os mais jovens, que nasceram e cresceram em um mundo mais virtual, é mais natural manter a conta corrente em uma instituição financeira que não tem cara nem casa.