Entenda as mudanças na legislação trabalhista

As convenções coletivas firmadas entre os sindicatos dos trabalhadores e os representantes patronais poderão se sobrepor à CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Essa é a principal alteração na legislação em vigor que consta do projeto de reforma trabalhista apresentado pelo governo. O texto deverá seguir para o Congresso em fevereiro.

“A predominância do acordado sobre o legislado já é uma tendência na Justiça do Trabalho, mas ainda traz insegurança jurídica para as empresas”, afirma o advogado Flávio Pires. Na sua avaliação, a mudança é benéfica aos empresários e trabalhadores. “Com a evolução das relações de trabalho e do avanço da tecnologia, a legislação trabalhista brasileira ficou defasada, engessada. Por isso, a flexibilização da lei é bem-vinda para todos”, comenta. A proposta do governo, no entanto, recebeu críticas por parte de algumas lideranças sindicais, que entende que, por causa da recessão econômica e do desemprego, o trabalhador já entrará fragilizado na negociação, podendo ter de abrir mão de alguns direitos trabalhistas para manter o emprego.

O projeto do governo prevê 11 pontos específicos que poderão ser negociados entre empresários e trabalhadores, como a jornada de trabalho de até 12 horas diárias e o fracionamento das férias em até três vezes. “O sindicato poderá negociar, por exemplo, uma jornada diária de 12 horas, desde que não ultrapasse a 44 horas semanais e 220 horas mensais”, explica Pires. Segundo o advogado, se o limite de 44 horas semanais for ultrapassado, o excedente deverá ser compensado em um banco de horas ou, então, pago como horas-extras. Atualmente, a legislação trabalhista prevê jornada de até 8 horas diárias, com no máximo duas horas extras. Foto: Fotolia

Em relação ao fracionamento das férias em até três vezes, o texto diz que um dos períodos de descanso não poderá ser inferior a 15 dias. Hoje, as férias podem ser divididas em 2 vezes, sendo que um dos períodos não pode ser inferior a 20 dias. Outros direitos que poderão ser alterados pela negociação são as horas gastas no deslocamento da casa ao trabalho pelo funcionário, principalmente nos casos em que o empregado reside em município diferente daquele em que a empresa está instalada; o intervalo dentro da jornada de trabalho, como a pausa para o almoço, que não poderá ser inferior a 30 minutos; o plano de cargos e salários e o banco de horas.

A proposta do governo estica de seis meses para oito o prazo do contrato temporário de trabalho. Depois desse período, o funcionário será efetivado ou a empresa ficará quatro meses sem poder mantê-lo no quadro próprio de empregados ou de terceirizados. O projeta autoriza a contratação de trabalhadores temporários por causa do aumento da demanda de serviços e produtos em períodos sazonais, como Natal. O empregado temporário deverá ter a mesma remuneração e direitos de quem exerce função idêntica na empresa.

ENTENDA A PROPOSTA

Acordo coletivo: Os acordos coletivos de trabalho firmados entre representantes dos trabalhadores e patronais poderão prevalecer sobre a legislação prevista na CLT.

Férias: As férias poderão ser fracionadas em até três períodos de descanso. Um deles não poderá ser inferior a 15 dias.

Jornada de trabalho: A jornada diária de trabalho poderá ser de até 12 horas, desde que seja respeitado o limite de 220 horas mensais.

Almoço: O intervalo dentro da jornada de trabalho poderá ser negociado entre patrões e empregados, desde que não seja inferior a 30 minutos.

Deslocamento: Empresas e trabalhadores poderão negociar se serão pagas as horas gastas no deslocamento do empregado de sua residência até o local de trabalho.



Temporário: O período máximo de contratação de trabalho temporário poderá passar dos atuais 90 dias para 120 dias. O empregado poderá ser contratado diretamente pela empresa ou por meio de uma agência de intermediação de mão de obra.

Representante sindical: Nos locais de trabalho com 50 ou mais empregados deverá ser eleito um representante dos trabalhadores.

Banco de horas: Os acordos coletivos poderão prever a criação de um banco de horas para contabilizar as horas extras e sua forma de compensação ou pagamento.

Trabalho remoto: O exercício de atividades do empregado fora da empresa também poderá ser negociado nos acordos coletivos de trabalho.

Proteção ao emprego: O Programa de Proteção do Emprego (PPE) será permanente, mas terá recursos limitados. Passará a se chamar Programa de Seguro e Emprego (PSE) e permite redução de até 30% nos salários e jornada de trabalho.

Jornada parcial: Poderá passar a ser de 30 horas semanais, com o máximo de 6 horas extras por semana. Hoje, o limite semanal é de 25 horas, não sendo permitida hora extra.