Dicas para economizar na hora de comprar materiais escolares

A corrida às papelarias já está a todo vapor. Comprar o material escolar quanto antes é uma forma de evitar preços mais altos, comuns no período de maior procura, e também a falta de alguns itens. A economia, segundo consultores financeiros, pode começar em casa. Antes de sair às compras, faça um balanço do que sobrou de material do ano anterior e separe tudo o que pode ser reaproveitado.

Procure comprar apenas o que for preciso, após uma pesquisa de preços em diferentes locais. Se o pagamento for à vista, tente negociar um desconto. Aceitar o parcelamento oferecido pelo comerciante, sem acréscimo, também é boa opção.

Se o dinheiro estiver curto e precisar de financiamento, decida-se por linhas mais baratas, como o crédito pessoal. Não entre no cheque especial nem no rotativo do cartão de crédito, que têm juros mais elevados. A atenção com preços e condições é importante, mas não se esqueça da qualidade da mercadoria. Nem sempre o produto mais caro é o melhor ou o mais adequado. Evite produtos com personagens ou logotipos licenciados, porque geralmente são mais caros. Foto: Fotolia

FEIRA DE TROCA

A troca de livros didáticos entre alunos de séries diferentes é outra opção. O esquema é simples e econômico. Reúna outros pais e alunos e monte uma feira para o reaproveitamento de livros do ano anterior. Se a troca não for possível, faça uma doação para crianças ou jovens mais carentes.

Compras coletivas em atacadões também têm custo menor, porque, em quantidades maiores, o preço unitário costuma ser menor. A dica é, sempre que possível, atrair e reunir pais ou alunos para a compra coletiva. A iniciativa passa a ser interessante se juntar duas ou três famílias que tenham crianças nas mesmas séries.

O uso da internet para a compra é uma saída prática e econômica, porque evita o tumulto que toma conta das livrarias e papelarias nesta época do ano. Em geral, as lojas virtuais têm custos menores que as lojas físicas, com marketing, aluguel e atendentes. Escolha sites conhecidos e respeitados e lembre-se de fazer a encomenda online com boa folga em relação à data de início das aulas, porque há prazo para a entrega.

USO COLETIVO

A legislação impede que as escolas exijam dos alunos a entrega de itens de uso coletivo, como copo descartável, papel higiênico e produtos de limpeza. A proibição está prevista na lei nº 12.886.

Por lei, de novembro de 2012, os gastos com esses itens coletivos devem ser incluídos no valor já pago normalmente às escolas. Fazem parte da lista do que não pode ser exigido dos pais fitas adesivas, material para cópias de xerox, algodão, álcool, verniz, papel-toalha, clipe, grampo, percevejo, barbante, giz, fósforo, pincel para quadro branco.