Cuidado com as altas despesas de energia; veja como economizar

A conta de luz vai ficar mais cara este mês. O anúncio do aumento, dentro do chamado sistema de bandeiras tarifárias, foi feito na última sexta-feira, dia 28, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Esse sistema, criado em 2013, tem como objetivo a cobertura de custo extra na geração de energia em decorrência da falta de chuvas. É que isso provoca a queda no nível de água nos reservatórios prejudicando a produção de energia e para compensar, são acionadas as termelétricas a carvão, que têm custos mais elevados. Será adotada a bandeira vermelha, que esteve valendo em abril deste ano, e representa um custo adicional de R$ 3,00 a cada 100 kWh de consumo. Foto: Julian Santacruz - Flickr

O consumidor, por sua vez, deve tomar algumas providências para economizar energia, que podem prevalecer mesmo em períodos em que não há cobrança de taxa extra na conta. As dicas são simples, como apagar as luzes dos ambientes que estão desocupados, evitar ligar vários eletrodomésticos em uma mesma tomada, usar fios desencapados ou com emendas malfeitas que permitem a fuga de energia.

Adote lâmpadas fluorescentes, que são até 75% mais econômicas, além de terem garantia contra a queima. Dê preferência a produtos que vêm com o selo de economia de consumo. Prefira paredes com cores claras e mantenha os lustres sempre limpos para contribuir com maior luminosidade no ambiente. Evite apagar e acender as luzes a todo momento, porque o maior consumo das fluorescentes está no ato de acender.Use o chuveiro com muita consciência, porque ele é um dos aparelhos que mais consomem energia em casa. É verdade que no frio fica mais difícil, mas em dias mais quentes, coloque a chave na posição “verão”, isso pode representar uma redução de até 30% do consumo. Limpe sempre os buraquinhos para aumentar a vazão da água.