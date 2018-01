Contra a constituição, salário mínimo é corrigido em 1,81%

O INPC é calculado pelo IBGE, e o comportamento dos preços de alimentação, transportes e habitação tem um peso expressivo em sua composição. A queda de preços especialmente dos alimentos puxou para baixo a variação do índice, mas isso explica apenas em parte o minúsculo aumento do salário mínimo.

É a Lei nº 13.152, de julho de 2015, que está valendo para a correção do salário mínimo. Por ela, a atualização deve garantir a manutenção de seu poder aquisitivo pela inflação mais aumento real. Por isso, está prevista a aplicação da variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), nos 12 meses anteriores ao mês de reajuste, mais a taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto, o PIB, registrada dois anos antes.

O reajuste do salário mínimo para 2018, determinado pelo governo, foi de 1,81%, porcentual abaixo da inflação de 2017, o que contraria o previsto na legislação. Parece até ironia, mas os critérios para sua atualização fazem parte da chamada “política de valorização do salário mínimo”. Na prática, houve um acréscimo de R$ 17 sobre os R$ 937, em vigor no ano passado, levando o valor do novo piso salarial para R$ 954.

O governo usou a evolução do INPC de janeiro a novembro de 2017, que ficou em 1,81%, ignorando totalmente o avanço do INPC em dezembro, que, aliás, será divulgado por esses dias.

Em outras palavras: o salário mínimo está sendo corrigido abaixo da inflação registrada no ano passado. Só que em seu artigo 1º, parágrafo 1º, essa lei prevê que ”os reajustes para a preservação do poder aquisitivo corresponderão à variação do INPC, calculado e divulgado pelo IBGE, acumulada nos 12 meses anteriores ao mês de reajuste”.

Esse artigo prevê ainda a possibilidade de o governo estimar os índices que ainda não estiverem disponíveis no momento de fixação do mínimo. Não foi o que ocorreu, o INPC de dezembro foi simplesmente descartado. Em outro parágrafo, a mesma lei determina que eventuais diferenças sejam compensadas no reajuste do ano seguinte. É aguardar o INPC de dezembro para saber quanto estará sendo garfado do bolso de quem tem sua renda balizada pelo salário mínimo, trabalhadores da ativa e aposentados do INSS, ao longo de 2018.

Bem que o governo chegou a anunciar um salário mínimo de R$ 965, previsto no orçamento votado pelo Congresso, mas voltou atrás e definiu valor menor, seduzido pela economia que isso traria aos cofres da Previdência Social, algo estimado em R$ 3,3 bilhões no ano. É que o piso de benefícios é atualizado de acordo com o mínimo.

E o ganho real, também garantido por lei, além da inflação? Ele evaporou, uma vez que o PIB, que mede a evolução da produção de bens e serviços na economia, apresentou um recuo de 3,6% em 2016. Por essas e por outras, essa política poderia receber qualquer outra denominação, menos a de “valorização do salário mínimo”.

Pela Constituição, nenhum trabalhador pode receber valor inferior ao salário mínimo federal, válido em todo o território nacional. Mas, no País, cinco Estados mantêm salário mínimo regional, todos já acima de R$ 1 mil. São eles: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. E, este ano, existe a possibilidade de que outros Estados venham a adotar um mínimo acima de R$ 954.

Outros efeitos do reajuste abaixo da inflação

O salário mínimo é o piso a ser pago às empregadas domésticas, aos motoboys, trabalhadores rurais, garçons e a outras categorias profissionais nos Estados que não adotam o salário mínimo regional. Essas categorias não têm valor mínimo de remuneração fixado em acordo ou convenção coletiva de trabalho.

Os R$ 954 também passam a ser o piso das aposentadorias e pensões pagas pela Previdência Social. No primeiro mês do ano, porém, os segurados da Previdência Social ainda recebem o piso de R$ 937, uma vez que em janeiro está sendo pago o benefício de dezembro. O novo mínimo só chegará ao bolso do segurado a partir de fevereiro, quando será feito o pagamento do benefício referente a janeiro.

Mas não serão apenas os aposentados que ganham pelo piso que terão um aumento irrisório, os que ganha acima dele também. Para esses, o reajuste dos benefícios é definido pela variação do INPC. Pelo andar da carruagem, a correção para quem ganha mais que um salário mínimo deverá ficar mais próximo de 2%.

O acumulado em 12 meses do INPC, de dezembro do ano passado a novembro deste ano, está em 1,95%. Para chegar ao reajuste dos aposentados será excluída a variação de dezembro do ano passado e incluída a de dezembro deste ano, que não deve ser expressiva a julgar pelo comportamento da inflação registrada por outros índices.

Assim, há grandes chances de as aposentadorias e pensões terem também a atualização mais baixa desde a chegada do Plano Real. Ao mesmo tempo, quem ganha acima do piso poderá vir a ter um reajuste superior a quem recebe um salário mínimo.