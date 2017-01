Confira dicas para evitar problemas durante a reforma

Fim de ano serve de temporada para bastante coisa: descanso, passeios, viagem e até para reforma do imóvel. Uma empreitada que muita gente deixa para o período de férias e acaba revertendo em uma série de preocupações. Cuidado e atenção com custos e materiais, prazo de execução das obras, acerto na escolha de profissionais, dentre outras.

O primeiro passo é definir o tamanho da reforma. Avalie as condições financeiras para cobrir as despesas e leve em conta sempre a possibilidade de um estouro no orçamento inicial. Pequenos reparos, como troca de piso e pintura, podem ser executados por pedreiros e pintores, mas mudanças estruturais, como retirada de paredes, ampliação do imóvel, alteração nas calçadas ou fachada, devem ter a obra gerenciada por arquitetos ou engenheiro.

LEIA TAMBÉM: Financiamento coletivo é alternativa para atletas

A elaboração de um projeto também é importante. Nas obras mais simples, bastam alguns traçados, mas as reformas de maior porte exigem um projeto detalhado, além de licenças e alvarás emitidos pela prefeitura. Foto: Fotolia

No item mão de obra, uma das principais fontes de problema para quem toca uma reforma no imóvel, o cuidado precisa ser redobrado. Escolha profissionais que tenham boa referência e conheça trabalhos anteriores para ter certeza de que vão dar conta do recado, em qualidade e no respeito ao prazo de execução da obra. Elabore um contrato com prazo de duração da reforma, preços, horários e forma de pagamento.

Conte com eles já na etapa de escolha e cálculo de quantidade de materiais necessários para a reforma. A compra de areia, cal, cimento e outros itens deve ser precedida por ampla pesquisa, porque há grande variação de preços no mercado. A compra de todo o material em um único lugar simplifica o processo e aumenta o poder de barganhar descontos, inclusive com o transporte. O acompanhamento das obras, pessoalmente ou por alguém que tenha conhecimento, também é item importante do processo de reforma.

LEIA TAMBÉM: Saiba como contratar um seguro viagem

ACABAMENTO

Etapas de alvenaria, hidráulica, pisos e revestimentos devem ser executadas no início da obra, para não prejudicar o acabamento. A mesma preocupação vale para a instalação de pontos elétricos, de som, alarme e hidráulicos, cujo esquecimento pode levar à perda de tempo e dinheiro com novos reparos. Uma pintura de qualidade exige que as paredes estejam bem lixadas, com a superfície uniforme e sem resíduos.

Se a troca de piso não fizer parte do conjunto da reforma, é bom providenciar uma proteção reforçada, com madeira ou borracha, para evitar arranhaduras, manchas e outros danos. Concluída a obra, faça uma vistoria completa, conhecida como aceite de obra. Confira os serviços, atento aos detalhes, e verifique se os sistemas elétricos e hidráulicos funcionam corretamente.