CIEE tem 6 mil vagas abertas diariamente para estagiários

As férias escolares coincidem com a oferta de bom número de oportunidades de estágio em empresas e órgãos públicos. Segundo o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), cerca de 6 mil vagas são abertas por dia em seu site.

O estágio é uma ótima forma de ingressar no mercado de trabalho, diz o presidente do Conselho de Administração do CIEE, Luiz Gonzaga Bertelli. “Por meio dessa atividade, os jovens do ensino superior, tecnológico, técnico e profissionalizante têm a oportunidade de aprender a prática da área que escolheu seguir”, comenta.

“O estagiário de ensino médio, por sua vez, será beneficiado com a aquisição de posturas comportamentais e pessoais requeridas pelo ambiente corporativo, sem mencionar o contato que terá com várias áreas de atuação, o que o auxiliará na escolha da futura profissão”, complementa. Foto:

Quem estiver interessado em ingressar em um estágio deve acessar o Portal do Estudante para se cadastrar gratuitamente no CIEE. Aos que já são inscritos, o CIEE alerta que é importante atualizar os dados, pois, assim, aumentarão as chances de serem convocados para processos seletivos. Ex-estagiários, que ainda não tenham concluído seus cursos, podem se candidatar a vagas em outras empresas contratantes.

Ainda segundo a instituição, os cadastrados no banco de dados do CIEE contam com uma série de vantagens. Além de concorrerem a programas de estágio, que facilitarão o acesso futuro ao mercado de trabalho, podem aprimorar seus currículos, matriculando-se em um ou mais dos 47 cursos gratuitos que compõem a grade do programa de educação a distância do CIEE, que abrange temas comportamentais, técnicos e conceituais do mercado de trabalho.

