Cheque especial mantém posição mais alta do mercado

O rotativo do cartão de crédito que até bem pouco tempo era o campeão dos juros mais altos, tem se mostrado mais comportado, variando de 9,0% 10,9% ao mês, no financiamento regular.

Os juros do cheque especial estão, de fato, se consolidando na posição dos mais elevados nas linhas de financiamento ao consumidor. Nas cinco maiores instituições financeiras do País: variam de 12,2% ao mês (298% ao ano), a 14,81% ao mês (425% ao ano). Por isso, uma linha de crédito que deve ser evitada ao máximo por quem está em busca de zerar suas dívidas e equilibrar o orçamento.

O crédito consignado permanece com os juros mais baixos do mercado, seguido pelo crédito pessoal. Considerando as três versões do consignado, para aposentados, para servidores públicos e empregados da iniciativa privada, os juros variaram de 1,65% ao mês (Santander e Banco do Brasil) a 3,22% ao mês (Itaú), com ligeira alta em relação à semana anterior.

No crédito pessoal, os juros ficaram entre 4,31% ao mês (Banco do Brasil) e 5,46% ao mês (Bradesco), essas taxas permaneceram estáveis em relação à semana anterior.

No rotativo do cartão de crédito os juros ficaram entre 899% ao mês, ou 181% ao ano, no Banco do Brasil, a 20,00% ao mês, ou 792% ao ano, no Bradesco. Essas taxas subiram 6 pontos percentuais em relação à semana anterior.

No financiamento de veículos, os juros ficaram entre 1,51% (Bradesco) a 2,02% ao mês (Caixa), com ligeira alta em relação ao período anterior. Já no Crédito Direto ao Consumidor para a compra de outros bens, o juro ficou entre de 1,88% (Santander) e 5,72% (Caixa) ao mês, com alta em relação à semana anterior.

FUJA

Entre os destaques sobre os juros elevados do crédito, vale apontar que a taxa mais alta do cheque especial continua sendo cobrada pelo Santander, de 14,81% ao mês ou 425% ao ano. Ligeira alta em relação à semana anterior.

No rotativo regular do cartão de crédito, em que o consumidor paga o valor mínimo exigido de 15% do total da fatura, o juro mais alto é o do Caixa de 10,95% ao mês ou 248% ao ano – oscilação para baixo de 2 pontos percentuais em relação à semana anterior.

No rotativo não regular, quando o devedor não consegue pagar nem o mínimo de 15%, o juro chega ao nível absurdo de 20,00% ao mês ou 792% ao ano no Bradesco. Essa taxa subiu 6 pontos percentuais em relação à semana anterior.

No crédito consignado, nas três modalidades, os juros mais altos são cobrados pelo Itaú: ao servidor público, de 2,47% ao mês ou 34% ao ano; ao empregado do setor privado, de 3,22% ao mês ou 46% ao ano; e para os aposentados, de 2,09% ao mês ou 28% ao ano. Essas taxas permaneceram praticamente estáveis em relação ao período anterior.

No crédito pessoal, a taxa mais alta é a do Bradesco, de 5,83% ao mês ou 97% ao ano. Essa taxa subiu ficou estável em relação à semana anterior

MAIS CAMARADAS

O Banco do Brasil tem os juros mais baixos no rotativo regular do cartão e no crédito pessoal. O Santander tem a taxa mais baixa no consignado ao aposentado, ao funcionário público, e no crédito direto ao consumidor.

O Bradesco tem a taxa mais baixa para financiamento de veículos e no cheque especial. O Itaú tem a taxa mais baixa no rotativo não regular do cartão de crédito. A Caixa tem os juros mais baixos no consignado a empregados do setor privado que recebem salários por meio de folha de pagamento, creditado em conta corrente.