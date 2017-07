Carreira executiva exige habilidades dos profissionais

Segundo ela, a participação em programas de estágio e de trainee também direcionam a carreira nesse sentido. “Neste caso, as empresas investem no desenvolvimento técnico e comportamental do profissional. A partir daí, ele começa na prática e de forma consciente a construir sua trajetória que, no devido tempo, o levará a ocupar o cargo desejado”, afirma.

Porta-voz de empresa especializada em gestão de carreiras e talentos, Wilma Dal Col diz que o profissional é considerado um executivo a partir do momento em que ocupa cargo de gerente. “A trajetória de ascensão começa na posição de gerência, passa pela de superintendente, para depois chegar ao nível de diretoria. Em seguida, estão os cargos c-level, como o de chief executive officer – CEO”, diz. Foto: Fotolia

Wilma afirma que o principal foco para se preparar para seguir a carreira executiva é trabalhar a flexibilidade cognitiva – capacidade de buscar interpretações alternativas para uma mesma situação, no lugar de ficar preso ao primeiro pensamento que vier à sua mente, segundo explica.

“Quem almeja exercer cargo executivo tem de pensar de forma ampla a respeito do que pode fazer. Tem de estar aberto a novos desafios e criar trilhas de desenvolvimento. Tem de pensar qual é a contribuição que poderá dar à empresa e qual é o propósito de sua carreira”.

Diretor comercial e de operações de agência de viagens corporativas, Peterson Prado diz que sempre sonhou ser executivo Aos 14 anos deidade, entrou no programa Menor Aprendiz. No ensino médio, fez curso eletrotécnico e trabalhou como desenhista mecânico. “Mudei minha área de atuação há 18 anos, quando comecei a trabalhar na Avipam. Gostei do segmento e decidi fazer faculdade de turismo e hotelaria”. O diretor, de 39 anos, conta que começou como auxiliar administrativo, enquanto iniciava a faculdade. “Depois, fiz pós-graduação em docência do ensino superior e MBA em gestão de inteligência comercial. Hoje, coordeno toda a área corporativa da companhia no País.”

Segundo ele, quem quer ser executivo não pode ter medo de arriscar. “As oportunidades são poucas e esporádicas, a pessoa precisa estar preparada. Também não pode ter medo de mudar de cidade ou mudar de área. O gestor tem de ter profundo conhecimento do que faz. É preciso ser muito específico para ser relevante.” O executivo afirma que as mudanças que propôs e executou na empresa foram fundamentais para que ocupasse cargos de comando. “Foram as ações e resultados que ratificaram meu crescimento. É preciso trabalhar diariamente para se manter em uma determinada posição e para agregar novas ações e resultados à empresa, porque o resultado pessoal acaba vindo de forma natural”, ressalta.