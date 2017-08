Atolado em dívidas? Veja dicas para balancear o orçamento de casa

Existem vários estudos e até teses de doutorado que buscam a melhor definição para o termo superendividamento. Pelas circunstâncias, virou uma palavra da moda, só que muitos brasileiros nem precisam recorrer a um simples dicionário, porque já conhecem perfeitamente e já tiveram a oportunidade de sentir na pele e no bolso os efeitos dessa situação: se todo o dinheiro que entrar em casa for destinado para pagar dívidas não vai sobrar nada, nem mesmo para a alimentação e outras necessidades básicas da própria família.

Para o advogado Eduardo Antonio Andrade Amorim, o que se vê no Brasil é uma inteira deformação da função social do crédito. “Os lucros das instituições financeiras são elevadíssimos e as taxas de juros são fixadas em percentuais desproporcionais de modo a colocar o consumidor em posição extremamente desvantajosa”, argumenta ele.

Por isso, o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e equilibrado do País e a servir aos interesses da população não é atingido. Amorim ressalta, em decorrência da gravidade desse tipo de situação, o tema ganhou importância jurídica, quer dizer, muitas vezes precisa ser levado à Justiça para ser resolvido.