Alíquota do IR faz diferença na escolha das aplicações

Por essas características, costuma-se dizer que a caderneta é a que tem as regras mais simples dentre as aplicações de renda fixa.

A mais conhecida das aplicações sem tributação é a caderneta de poupança. Nela, o rendimento definido pelo juro fixo de 0,50% ao mês mais TR (Taxa Referencial) é o líquido que é creditado a cada 30 dias, no dia da data-base, na conta do aplicador – o rendimento do mês é calculado sobre o saldo existente na data-base do mês anterior.

Em temporada de juros altos, o desconto de imposto de renda em aplicações financeiras atraiu pouco ou nenhum interesse de investidores, mas quando os juros se aproximam de um dígito, como agora, a tributação pode tornar-se fator determinante da rentabilidade. Quem aplica em opções que remuneram com juros precisa saber que, no mercado de renda fixa, algumas aplicações são isentas de imposto e outras têm tributação na fonte sobre o rendimento.

As letras de crédito, emitidas pela rede bancária, também são livres de tributação. As mais conhecidas são a Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e a Letra de Crédito do Agronegócio (LCA). Têm esse nome porque os bancos precisam de lastro, seja em crédito imobiliário, seja em crédito agrícola, para emitir o título. Foto: Fotolia

As LCI são garantidas por contratos de crédito imobiliário – para financiamento à construção de imóvel ou a compra da casa própria – e as LCA, por contratos de financiamento agrícola. A isenção de imposto tem por objetivo atrair investidores à compra dessas letras e captar recursos que vão financiar esses setores. As LCI e LCA rendem uma porcentagem do chamado juro DI, uma versão privada da taxa Selic, definida pelo Banco Central. Um e outro costumam caminhar juntos, separados por pequena diferença.

O juro que o investidor recebe na letra como rendimento varia de acordo com o volume de aplicação, mas em geral a taxa é calibrada de tal forma que a remuneração, isenta de imposto de renda, fique acima da rentabilidade da caderneta, também isenta de tributação Antes de aplicar em uma dessas letras, vale a pena pedir uma simulação ao banco e comparar o rendimento com o da caderneta, para avaliar se é mais atraente que a poupança.

Tanto as LCI quanto as LCA já foram vedetes do mercado de renda fixa, anos atrás, antes de ser atropeladas pela crise econômica, que restringiu a emissão dessas letras por causa do encolhimento de lastro, especialmente de contratos de financiamento imobiliário.

Títulos privados, como o CDB (Certificado de Depósito Bancário), e públicos, como os vendidos pela internet no Tesouro Direto (Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado) são tributados por quatro diferentes alíquotas, de acordo com o tempo de aplicação. Ela começa em 22,50%, calculada sobre o rendimento obtido em aplicação de até 180 dias, cai para 20% na de 181 a 360 dias, recua para 17,50% na de 361 a 720 dias, e para 15%, na de acima de 720 dias.

Quanto mais tempo o dinheiro permanecer na aplicação, menor a alíquota de imposto e maior, portanto, o rendimento líquido do investidor Fundos de investimento. Os fundos de investimento, como os de renda fixa e DI, também recolhem imposto de renda por alíquotas que variam de 22,50% a 15%, conforme o prazo de aplicação. Além disso, os fundos cobram taxa de administração, que levam outra parte do rendimento, fora o imposto.

Uma forma de suavizar o impacto desses custos sobre o rendimento do fundo, de forma que não achate demasiadamente o ganho líquido, é esticar o prazo de aplicação, para recolher menos imposto, e escolher um fundo que cobre taxa de administração baixa.