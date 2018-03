Ainda dá tempo de faturar dinheiro com a Páscoa

Pensando em faturar um dinheiro extra com a Páscoa? Ainda dá tempo. Seja produzindo guloseimas com chocolate, ou não, para os que não são tão chegados às lides da cozinha. Produção de semijoias, artesanato podem render uma boa quantia, e até mesmo os especialistas em mídias sociais podem ganhar com a data.

O mais importante, segundo o consultor de vendas, palestrante e autor de vários livros do mundo corporativo, Claudio Zanutim, é trabalhar ainda mais sério, partir de um planejamento real, ter foco nas metas e muita disciplina no atendimento e gestão de carteiras de clientes. É preciso, ainda, ter habilidades para tocar um negócio, mesmo que seja modesto, gerir o tempo com qualidade no dia a dia de venda para ganhar eficiência.

Quem apostar nos produtos mais tradicionais, os ovos de chocolate, precisa ter atenção a alguns pontos levantados pela premiada chef Lia Quinderé, com formação em escolas francesa e americana.

A especialista afirma que alguns pontos são fundamentais.

A escolha de chocolates de qualidade, é um deles. Segundo ela, a escolha costuma recair sobre chocolates hidrogenados, porque são mais fáceis de manusear. No entanto, eles diminuem consideravelmente a qualidade do produto final. “Além de não ser saudável, esse tipo de chocolate deixa um resíduo muito forte de gordura na boca”.

Para quem for produzir em casa, o ideal é ter um cômodo com ar-condicionado tanto para trabalhar como para guardar os ovos. E quem não tiver uma mesa de mármore ou granito, deve providenciar uma placa nesses materiais. Isso é preciso par fazer a chamada temperagem do chocolate, uma espécie de choque térmico para cristalizar e dar brilho ao produto, evitando que ele derreta com facilidade depois.

A profissional diz que a temperagem não chega a ser um bicho-de-sete-cabeças, nas próprias embalagens há orientações sobre a curva de temperatura a seguir para obter o resultado pretendido.

COMO SE DIFERENCIAR

Além da qualidade do chocolate, para se diferenciar no mercado, Zanutim lembra que é preciso ter uma boa noção do poder aquisitivo do público a ser atingido e muito capricho na embalagem, que será o “rosto” do produto no mercado. Outra boa estratégia e criar semijoias, artesanato, acessórios, enfim lembrancinhas, que possam ser anexadas ao ovo. “Você pode ser o Kinderovo do seu bairro e com o diferencial de ter um chocolate gostoso”, diz o consultor.

Ele ressalta que atendimento é tudo. “Seu cliente está em primeiríssimo lugar e ele conta com sua entrega para presentear pessoas, amigos e familiares”.

Daí a importância de cumprir a data de entrega, se for possível, convém até antecipá-la. Por isso não se deve assumir demandas além da capacidade produção. “Sempre digo que a vontade de ganhar faz perder o medo de perder”, argumenta o profissional. “Você vai precisar deste cliente ano que vem ou com outras coisas que você faz para esta clientela”, finaliza ele.

Dicas diversas

Claúdio Zanutim dá dicas para quem quer empreender na Páscoa, mas não sabe fazer ovos de chocolate. Além de semijoias com propostas temáticas de Páscoa, que podem servir como brindes nos ovos, ele aponta outras áreas que podem render economias.

Por exemplo, um especialista em mídias sociais pode oferecer serviços nesta época de alto consumo para pessoas que produzem, mas não sabem alcançar o público-alvo por meio desses canais de comunicação.

Outra ideia: pessoas que trabalham com artesanato também podem buscar parcerias com quem faz ovos de Páscoa para incrementar o produto final.