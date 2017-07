Setor eólico elogia proposta de aprimoramento elétrico

As propostas para aprimoramento do setor elétrico colocadas em consulta pública pelo Ministério de Minas e Energia foram bem recebidas pelo setor eólico, ainda que algumas das sugestões apresentadas afetem a fonte. “De partida, vemos com bons olhos o que foi colocado. Há muito tem se falado sobre a importância de revisitar o modelo e de fazer ajustes e as propostas tocam questões que o setor sempre pediu”, disse a presidente executiva da Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica), Elbia Gannoum, que considerou a reforma setorial “absolutamente necessária”.

Conforme destacou, a discussão que mais chama atenção do setor, dentre as questões apresentadas, é o “subsídio às fontes incentivadas”. Atualmente, projetos eólicos, solares, a biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) são beneficiados com descontos nas tarifas de uso de transmissão e distribuição, que incidem seja para o gerador, seja para o consumidor.

No entanto, o governo entende que o formato desse subsídio é “disfuncional”. “(o mecanismo) estimula os agentes a buscarem negócios que maximizem o desconto no fio, de maneira a gerar a maior captura de renda na fixação do preço bilateral de compra e venda dessa energia incentivada, mesmo que essa negociação exija a administração de uma carteira de clientes mais complexa, com maior custo de transação”, explica o texto do MME colocado em consulta pública. Ou seja, os vendedores de energia incentivada acabam buscando consumidores menores, em que o peso da “tarifa-fio” é maior no custo total da energia, e se distanciam dos consumidores maiores, que tornariam a gestão comercial mais sólida e melhorariam seus recebíveis, explica o governo.