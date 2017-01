Setor de serviços é o maior responsável por corte de vagas em 2016, mostra Caged

O setor de serviços foi o maior responsável pelo fechamento de vagas formais no mercado de trabalho brasileiro em 2016, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O segmento foi seguido pela construção civil e pela indústria de transformação. Juntas, as três atividades responderam por 81% do 1,32 milhão de postos com carteira assinada extintos no ano passado.

Só o setor de serviços foi responsável pelo fechamento de 390.109 vagas em 2016, enquanto a construção civil extinguiu 358.679 vagas, de acordo com os dados do Ministério do Trabalho. Já a indústria de transformação apresentou resultado líquido negativo de 322.526.

Além disso, também demitiram mais do que contrataram o comércio (-204.373), a agricultura (-13.089), os serviços industriais de utilidade pública (-12.687), a extrativa mineral (-11.888) e a administração pública (-8.643). Nenhum grande setor registrou saldo positivo no ano passado.

Considerando apenas os dados de dezembro de 2016, serviços também lideraram o fechamento de vagas (-157.654), seguidos da indústria de transformação (-130.599). A construção civil, por sua vez, extinguiu 82.567 postos formais de trabalho.

Houve também saldo negativo nos setores de comércio (-18.973), agricultura (-48.265), administração pública (-19.604), extrativa mineral (-2.651) e serviços industriais de utilidade pública (-2.053).

