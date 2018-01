Servidores públicos protestam contra pacote de ajuste fiscal do governo do RN

Um dia após acordar o retorno dos policiais civis e militares ao trabalho nas ruas, depois de 21 dias de paralisação, o Governo do Rio Grande do Norte voltou a ser alvo de protestos. Centenas de servidores públicos cercaram a sede da Assembleia Legislativa, no centro de Natal, no início da manhã desta quinta-feira, 11.

Hoje iniciaria a discussão em torno do pacote de ajuste fiscal composto por dezoito pontos – entre os quais aumento da alíquota da contribuição previdenciária e corte de gratificações, além de criação de previdência complementar – em convocação extraordinária dos parlamentares.

Por volta das 09h30, um dos primeiros deputados estaduais a chegar ao prédio foi Ricardo Motta, do PSB. Aos gritos de “ladrão” e “vagabundo”, o parlamentar teve dificuldades em entrar por uma das portas alternativas da Casa Legislativa, pois foi cercado pelos servidores estaduais e acabou sendo atingido por um ovo. Policiais militares do BPChoque, que até esta quarta-feira, 10, estavam paralisados, escoltaram o parlamentar. Ele responde a processos de corrupção no Rio Grande do Norte e em Brasília, acusado de desviar quase R$ 20 milhões do Instituto de Meio Ambiente do Rio Grande do Norte.