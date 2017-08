Senador Ciro Nogueira diz que reforma da Previdência é de difícil aprovação

Ao deixar uma reunião com o presidente Michel Temer (PMDB) no escritório do peemedebista na zona sul de São Paulo, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) disse a jornalistas que, dada a sensibilidade do tema, está muito difícil aprovar a reforma da Previdência no Congresso.

Nogueira, aliado de Temer, considera que o presidente tem base para barrar uma nova denúncia da Procuradoria-Geral da República, mas não o suficiente para passar a proposta de emenda constitucional que muda as regras da aposentadoria, cuja aprovação depende do apoio de três quintos do Legislativo. Essa dificuldade, segundo o senador, deriva da proximidade das eleições, o que constrange parlamentares em apoiar uma proposta impopular.

“Quanto mais ela se aproxima da eleição, mais difícil fica. Não por conta da base, mas por conta da questão eleitoral”, comentou Nogueira, ao considerar que o apoio à medida gera grande desgaste com eleitores. “Muitos parlamentares não querem se expor na véspera de uma votação importante”, acrescentou.