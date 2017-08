Senado instala CPI do BNDES; presidente da comissão será Davi Acolumbre

O Senado instalou nesta quarta-feira, 2, a CPI do BNDES, aberta para investigar empréstimos do banco para internacionalização de empresas, desde 1997. Um dos focos de apuração são as operações de financiamento do grupo J&F, controlador do frigorífico JBS, cuja delação levou à investigação do presidente Michel Temer e fragilizou o governo.

Depois de um acordo mediado pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), a presidência da comissão ficou com o senador Davi Acolumbre (DEM-AP), e a vice, com Sérgio Petecão (PSD-AC). Autor do pedido de abertura da CPI, o senador Roberto Rocha (PSB-MA) vai relatar.

Na próxima terça-feira, dia 8, a CPI fará uma reunião administrativa. O primeiro encontro para definição do plano de trabalho e recebimento de requerimentos ocorrerá no dia 15.