Senado aprova MP dos royalties da mineração

O Senado aprovou, nesta quarta-feira, 22, a medida provisória que muda os royalties da mineração. A proposta aumenta a alíquota do minério de ferro de 2% sobre a receita líquida para 3,5% para o faturamento bruto da empresa. O texto segue agora para sanção presidencial.

Pela matéria aprovada, haverá redistribuição dos recursos arrecadados com a Exploração de Recursos Minerais (Cfem), que serão divididos com os municípios afetados indiretamente pela mineração. Essas cidades terão 15% da arrecadação com royalties.

A fatia do governo federal cairá de 12% para 10%. Esse valor será dividido em 0,2% para os licenciamentos do Ibama, 1,8% para o Centro de Tecnologia Mineral (Cetem), 7% para o departamento Nacional de Produção Mineral e 1% para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico.