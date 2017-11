Sem Previdência, há risco de volta da inflação e do juro alto, diz Mansueto

O secretário de Acompanho Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, disse nesta segunda-feira, 13, que há claro esforço do governo para aprovar a reforma da Previdência. “O debate agora está na mesa”, comentou durante apresentação para gestores públicos de vários Estados e municípios do País em São Paulo. Sem a reforma, conforme o secretário, o ajuste fiscal não avança, o que terá como consequência a volta rápida da inflação e o aumento dos juros.

Segundo o secretário, há atualmente uma “anomalia” no mercado: os juros futuros sinalizam a Selic caindo para abaixo de 7% no começo de 2018, mas a taxa em 2020 pode ficar acima de 10%, mesmo com uma inflação esperada ao redor de 4%. “Essa subida tão forte se deve a alguma insegurança, a algum receio que o mercado começou a enxergar”, disse ele, ressaltando que não há justificativa nos fundamentos para esta precificação.

“Se o governo conseguirá ou não aprovar a reforma este ano, só vamos poder dar a resposta depois”, disse Mansueto. O ajuste fiscal proposto pelo governo de Michel Temer é “lento e gradual” e deve levar 10 anos, ressaltou o secretário no evento organizado pela Comunitas. O País só voltaria a ter superávit primário de 2,5% do PIB ao redor de 2025/2026. O mercado aceitou esta estratégia, mas sem a reforma da Previdência, as coisas podem mudar. “O desequilíbrio fiscal no Brasil é muito grande.”