Sem muita força, Bovespa abre em alta, tendo Vale como destaque positivo

A Bovespa abriu em leve alta nesta segunda-feira, 7, com o apoio de todas as blue chips, exceto Petrobras. A petroleira reproduz o sinal negativo dos preços do petróleo no mercado internacional. Após abertura igualmente positiva, as ações de grandes bancos passaram a exibir leve queda.

Assim, o destaque de alta vai para os papéis da Vale que ganham valor desde a abertura do pregão desta segunda-feira, dia em que o minério de ferro fechou em alta de 2,76% no mercado à vista chinês (porto de Qingdao).

A semana é fraca em termos de agenda econômica. O principal indicador é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho, a ser anunciado na quarta-feira.