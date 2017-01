Selic no fim de 2017 cai 10,50% para 10,25% ao ano

Os economistas do mercado financeiro reduziram a expectativa para a taxa básica de juros ao fim de 2017. O primeiro Relatório de Mercado Focus do ano mostra que a mediana das previsões para a Selic no final do próximo ano caiu de 10,50% para 10,25% ao ano. Há um mês, estava em 10,50%.

A expectativa para a Selic média em 2017, ao contrário da previsão para o fim do ano, subiu ligeiramente, de 11,53% ao ano para 11,56%. Há um mês, a mediana da taxa média projetada para o próximo ano era de 11,69%.

LEIA TAMBÉM: Gasto com custeio do governo teve queda real de 12% no ano até setembro

Para o grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções (Top 5) no cenário de médio prazo, a expectativa não foi alterada e o grupo segue prevendo que taxa básica terminará 2017 em 10% ao ano, ante 11,25% de quatro semanas antes.