Secretária do Tesouro diz que déficit elevado se deve a rombo da Previdência

A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, comentou nesta terça-feira, 29, que o déficit de R$ 20,152 bilhões nas contas do governo central em julho ficou próximo das expectativas de mercado e foi apenas 2% superior ao resultado negativo de R$ 19,227 bilhões no mesmo mês do ano passado.

Ela lembrou que o Tesouro antecipou R$ 10 bilhões em pagamentos de precatórios no primeiro semestre, justificando o fato de o déficit de R$ 76,277 bilhões no acumulado do ano até julho ser tão maior que o saldo negativo de R$ 55,693 bilhões registrado no mesmo período de 2016.

“Descontado esse pagamento antecipado, o déficit primário acumulado em 12 meses está próximo da meta de déficit de R$ 159 bilhões enviada ao Congresso que está para votação”, afirmou.