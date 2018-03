SC, MT e MS lideraram criação de empregos em fevereiro

Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul lideraram o ranking dos Estados que proporcionalmente mais abriram postos de trabalho com carteira assinada no mês de fevereiro. Por outro lado, Alagoas, Rio Grande do Norte e a Paraíba ficaram na lanterninha e terminaram o mês com menos empregos formais e os piores indicadores do mês.

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) indicam que Santa Catarina foi o Estado em que, proporcionalmente, foram criados mais empregos com carteira assinada em fevereiro. Entre catarinenses, o número de trabalhadores formais cresceu 0,83% – o equivalente a 16.344 novos empregos. Em seguida, aparecem Mato Grosso com expansão de 0,71% (+4.721 empregos) e Mato Grosso do Sul com aumento de 0,65% (+3.280 postos).

Do outro lado do ranking, unidade da Federação que mais teve demissões foi Alagoas, onde o mercado fechou 3,08% das vagas formais ou 10.698 empregos. Em seguida, ficaram Rio Grande do Norte com queda de 0,85% (-3.570 empregos) e Paraíba (-2.759 postos formais).

Entre os demais Estados, São Paulo terminou com aumento de 0,25% no número de empregos formais com a contratação de 30.040 funcionários no mês. Já o Rio de Janeiro continua com a diminuição do número de empregos e queda de 0,08%, o equivalente a 2.750 empregos.