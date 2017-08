Ryanair apresenta queixa na UE após pedido de falência da Air Berlin

A Ryanair, empresa de aviação de baixo custo com origem na Irlanda, apresentou uma queixa às autoridades de competição da União Europeia (UE), após a Air Berlin ter pedido por proteção após falência e, logo depois, obtido um empréstimo de 150 milhões de euros (US$ 177 milhões) do governo da Alemanha.

A Alemanha rejeitou a queixa da Ryanair de “conspiração” por trás dos esforços para manter a Air Berlin ativa até que um novo comprador seja encontrado.

A Ryanair havia declarado que há uma “óbvia conspiração” entre o governo alemão, a empresa aérea Lufthansa e a Air Berlin. O empréstimo irá ajudar a Air Berlin a manter os voos em funcionamento pelos próximos três meses, enquanto negocia um possível acordo com a Lufthansa e outra empresa, que segundo a imprensa alemã, seria a easyJet.