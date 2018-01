Rodrigo Maia: movimentação em torno das eleições pode atrapalhar Previdência

Maia reforçou que a aprovação da proposta de reforma da Previdência será positiva não apenas para a população, mas também para os deputados que apoiarem a medida. “Estamos em ano eleitoral e os deputados têm preocupação com o tema da Previdência. Eu penso diferente, acredito que votar vai ser positivo para todos nós”, afirmou.

Articulação

LEIA TAMBÉM: Paralisadas por pedras no rio, eclusas de Tucuruí já consumiram R$ 1,6 bilhão

As conversas com líderes de bancada e deputados, em torno da aprovação da reforma, devem ser retomadas na semana do dia 22 de janeiro, explicou Rodrigo Maia, quando a quantidade de deputados em Brasília deve aumentar. “A reforma é importante, mas a maioria ainda não pensa assim. Vamos buscar construir a maioria de 308 votos para aprovar.”