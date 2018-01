Robô de investimento ganha espaço em ano marcado por queda de juros

A queda dos juros provocou um rearranjo no cenário dos investimentos, tornando mais desafiadora a tarefa de montar uma carteira de aplicações. Por isso, cresceu a parcela de investidores que optou por delegar a algoritmos a missão de escolher o que fazer. Oferecidos por fintechs (como são chamadas as empresas que criam inovações na área financeira), os “robôs de investimento” criam, de forma automatizada, portfólios de acordo com o perfil do investidor – a custos, em geral, mais baixos que as taxas de administração cobradas do aplicador de pequeno porte.

Segundo levantamento do buscador de investimentos Yubb, os quatro maiores robôs do Brasil – Warren, Monetus, Magnetis e Vérios – apresentaram em 2017 a maior rentabilidade média do mercado: 131,54% do CDI (taxa que anda de mãos dadas com a Selic). Por pouco, eles ficaram à frente da média dos fundos multimercado, que renderam no período 130,14% do CDI.

Logo abaixo ficaram os Recibos de Depósitos Bancários (RDBs), as Letras de Câmbio (LCs) e os Certificados de Depósito Bancário (CDBs). O levantamento foi feito com 5,4 mil fundos e 1,3 mil investimentos de 120 instituições financeiras. Foi considerada a rentabilidade bruta das aplicações, sem o desconto do Imposto de Renda.